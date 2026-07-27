Activan un plan preventivo ante la posible llegada del fenómeno climático “El Niño”

El Municipio de Olavarría comenzó a coordinar acciones preventivas ante la posibilidad de que el fenómeno climático “El Niño” genere escenarios de mayores precipitaciones en los próximos meses.

El intendente Maximiliano Wesner encabezó una reunión de trabajo en la que se presentó un informe técnico elaborado por la Dirección de Defensa Civil, con información sobre la evolución del fenómeno y sus posibles impactos en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro tuvo como objetivo compartir información entre las distintas áreas municipales y avanzar en una planificación conjunta ante eventuales contingencias climáticas. Según se informó, esta instancia será presentada próximamente ante los organismos que integran el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Participaron representantes de las áreas de Salud, Desarrollo de la Comunidad, Protección Ciudadana, Obras Públicas y Jefatura de Gabinete. También estuvo presente de manera virtual la directora provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible, Débora Alejandra Guerra, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

La exposición estuvo a cargo del director de Defensa Civil de Olavarría, Adrián Guevara, quien presentó los datos técnicos recibidos durante una reunión provincial organizada por la Dirección Provincial de Defensa Civil, de la que participaron referentes municipales y jefes de cuerpos de Bomberos Voluntarios de distintos distritos.

Durante ese encuentro se analizaron los posibles efectos de los fenómenos El Niño y La Niña, el estado actual de la Oscilación del Sur, los pronósticos para los próximos meses y la interacción con otros fenómenos climáticos globales.

Desde el Municipio indicaron que el objetivo es contar con herramientas que permitan anticiparse a distintos escenarios y fortalecer la capacidad de respuesta de las áreas involucradas, especialmente ante posibles eventos hidrometeorológicos.

En ese marco, Defensa Civil provincial continuará con capacitaciones y acciones destinadas a mejorar la planificación logística, la organización de centros de evacuación y la coordinación de los organismos de emergencia.

Wesner destacó la importancia de trabajar con anticipación y sostuvo que la toma de decisiones basada en información técnica permite mejorar la preparación del Estado municipal frente a posibles contingencias climáticas.