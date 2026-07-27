Fue dado de alta del Hospital y quedó detenido: tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia de género

Un hombre de 22 años quedó detenido en Olavarría luego de que, tras recibir el alta médica en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, se constatara que tenía un pedido de captura y detención vigente solicitado por la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el joven se encontraba aprehendido en el marco de una causa por “resistencia a la autoridad y lesiones agravadas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Olavarría.

Luego de obtener el alta médica, personal del Comando de Patrullas Olavarría realizó la consulta de sus datos filiatorios a través del sistema informático policial, donde surgió un requerimiento judicial activo.

El pedido había sido dispuesto por el Juzgado Correccional, en una causa caratulada como “Amenazas agravadas por el uso de arma impropia; amenazas simples y desobediencia en concurso real, en contexto de violencia de género y familiar”.

Tras la confirmación del requerimiento, el hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición del juzgado interviniente.