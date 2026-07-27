Lo buscaba la Justicia de Tandil y lo aprehendieron en Olavarría tras resistirse a un operativo policial

Un hombre de 36 años fue aprehendido en Olavarría luego de resistirse a un procedimiento policial y constatarse que tenía un pedido de comparendo compulsivo vigente solicitado por la Justicia de Tandil.

El hecho ocurrió en la zona de Vélez Sarsfield y Vicente López, donde personal del Comando de Patrullas Olavarría intervino tras un llamado al 911.

Según se informó, al momento de la llegada de los efectivos, el hombre se negó a cumplir las órdenes impartidas e intentó agredir al personal policial, aunque no se registraron lesiones.

Durante la identificación, los agentes constataron que sobre el sujeto pesaba un comparendo compulsivo activo, con fecha de alta del 4 de mayo de 2017, requerido por el Juzgado Correccional N° 1 de Tandil.

El hombre quedó aprehendido y fue puesto a disposición de la Justicia. La causa por “Atentado y Resistencia a la Autoridad” interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 4.