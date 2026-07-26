Un hombre golpeó a su pareja e hija, incendió una habitación y se dio a la fuga

Un grave hecho de violencia de género se registró este sábado por la noche en una vivienda ubicada en la calle 14 al 3600. Un hombre de 33 años está acusado de agredir físicamente a su pareja y a la hija de la mujer, incendiar una habitación de la casa y escapar antes de ser aprehendido.

El hecho comenzó tras un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con una mujer de 36 años, quien manifestó que su pareja la había golpeado con puños en la cabeza y que también había agredido a su hija de 11 años.

Una ambulancia del Servicio de Salud Publica Municipal trasladó a ambas víctimas al Hospital Héctor Cura, donde recibieron atención médica. Ninguna presenta lesiones de gravedad.

Mientras el personal policial trabajaba en el lugar, el acusado permanecía dentro de la vivienda y prendió fuego a una de las habitaciones del inmueble.

La unidad número 16 de Bomberos Voluntarios de Olavarría acudió a la emergencia e ingresó al domicilio para controlar el incendio. En ese momento, el hombre escapó por el patio trasero y se dio a la fuga.

Las llamas fueron extinguidas por los bomberos, lo que evitó que el fuego se propagara al resto de la estructura. Personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia tomó declaración a las víctimas en el centro asistencial.

La causa fue caratulada como lesiones e incendio y quedó a cargo de la UFI N.º 5, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte. La Policía continúa con las tareas para dar con el paradero del imputado.