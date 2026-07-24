Investigan la muerte de un hombre en inmediaciones del colegio Industrial

Ph: Central de Noticias

Un hombre de 32 años fue hallado sin vida este jueves en un predio ubicado en inmediaciones de la Escuela Industrial de Olavarría y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido tras un llamado al sistema de emergencias 911, que motivó la llegada de personal al lugar.

Al arribar una ambulancia del servicio de emergencias, la médica a cargo, constató el fallecimiento. También intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar.

La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Olavarría. La investigación continúa en curso y se aguardan los resultados de las diligencias realizadas para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

El hombre fallecido fue identificado como Claudio Gabriel Rueda.