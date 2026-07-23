Olavarriense buscado en Misiones: Miguel Ángel Lazaro tomó contacto con un familiar

Luego de la búsqueda iniciada para dar con el paradero de Miguel Ángel Lazaro, el vecino de Olavarría que había sido visto por última vez en la provincia de Misiones, en el mediodía este jueves se conoció que Lazaro tomó contacto con un familiar.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación a En Línea Noticias, Lazaro logró comunicarse luego de solicitar un teléfono a una persona que se encontraba en la zona.

De acuerdo con los primeros datos, habría cruzado hacia Brasil y se habría alojado en un hotel del país vecino.

“Se comunicó hace un rato con un pariente de él. Se acordó un teléfono, pidió un teléfono a una chica», indicó la fuente.

Además, señalaron que en las últimas horas intentaban volver a establecer comunicación con el número desde el cual había realizado el contacto para poder precisar su ubicación y conocer mayores detalles sobre su situación.

La novedad llevó tranquilidad a sus familiares y allegados, luego de que se activara la búsqueda tras perderse el contacto con el vecino olavarriense durante un viaje hacia la zona de Misiones.

La investigación continúa para establecer con precisión dónde se encuentra Miguel Ángel Lazaro y completar las actuaciones correspondientes.