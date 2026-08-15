Condenaron a una banda de policías que operaba con el narcotráfico: uno de ellos fue jefe de Drogas Ilícitas de Azul

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 25 personas, entre ellas 19 expolicías bonaerenses, por distintos delitos vinculados con el narcotráfico, entre ellos el armado de procedimientos falsos, extorsiones, falsedad de documentos y apropiación de estupefacientes para su posterior comercialización.

Entre los condenados se encuentra Juan José Magraner, quien fue jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul. Magraner recibió una pena de 11 años de prisión por su participación en uno de los hechos investigados.

La sentencia fue dictada este miércoles luego de un juicio que se extendió durante casi dos años. Las penas alcanzaron hasta los 17 años de prisión.

Magraner había asumido al frente de Drogas Ilícitas de Azul en junio de 2020, pero permaneció poco más de un mes en el cargo antes de ser detenido en el marco de la investigación que ahora derivó en las condenas. La dependencia tenía competencia sobre distintas localidades del centro de la provincia, entre ellas Olavarría.

El caso “Leones blancos”

Uno de los hechos centrales del juicio fue el denominado “Leones blancos”, relacionado con un procedimiento realizado el 29 de diciembre de 2013 en una quinta ubicada en Moreno, perteneciente al denominado clan Loza.

Según la investigación, el procedimiento había sido fraguado y derivó en el secuestro de casi media tonelada de cocaína. Una parte fue encontrada en la quinta y más de 480 kilos fueron hallados en una camioneta que había salido del lugar y fue interceptada por integrantes de la organización policial.

La investigación estableció además que otra cantidad de droga había sido apropiada por integrantes de la banda y trasladada a Santa Clara del Mar para su comercialización en distintos puntos de la costa bonaerense, mientras otra parte estaba destinada al comercio internacional.

La valuación del estupefaciente sustraído fue calculada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.

Por el caso “Leones blancos” fueron condenadas 13 personas, diez de ellas policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes.

El tribunal condenó a Magraner como coautor de los delitos de uso de documento público falso, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haber sido cometida en forma organizada por tres o más personas y por tratarse de un funcionario público encargado de la prevención o persecución de delitos previstos en la legislación de estupefacientes.

Una estructura dedicada a intervenir en el negocio de la droga

En su alegato, la fiscalía sostuvo que el caso no correspondía a hechos aislados de corrupción policial.

El equipo fiscal señaló que se trataba de “prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo”, mediante las cuales integrantes de la fuerza utilizaban las facultades y recursos otorgados por el Estado para intervenir en el mercado ilegal de drogas.

Según la acusación, desde dependencias encargadas de combatir el narcotráfico se llegó a controlar territorios, seleccionar a quién perseguir y a quién permitir continuar operando, además de obtener beneficios económicos de esas maniobras.

La investigación incluyó además los casos denominados “Bustamante”, “Basaldúa”, “Santellán” y “Acosta”, donde se analizaron extorsiones contra personas investigadas por narcotráfico, cobro de dinero para evitar procesos y procedimientos que, según la acusación, habían sido fraguados.

Magraner, el antecedente en Azul

La llegada de Magraner a Azul había ocurrido en junio de 2020. El comisario inspector había sido designado para conducir la delegación antinarcóticos con asiento en la ciudad y competencia en la región.

En julio de ese mismo año fue detenido en el marco de la investigación federal que involucraba a policías y funcionarios judiciales por el supuesto armado de causas vinculadas con el narcotráfico. Tras su detención fue desafectado de la Policía bonaerense.

Ahora, seis años después de aquella detención, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín dictó una condena de 11 años de prisión en su contra.

25 condenados y seis absoluciones

El fallo alcanzó a 19 expolicías bonaerenses y seis civiles, entre ellos dos abogados. Las condenas llegaron hasta los 17 años de prisión, pena que recibió Roberto Adrián Okurzaty, excomisario a cargo de la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro.

También fueron condenados otros integrantes de las estructuras policiales investigadas con penas de entre 8 y 14 años, mientras que algunos de los civiles recibieron penas de cumplimiento condicional.

A su vez, el tribunal absolvió a seis personas: Amílcar Esteban Pino, Claudio Javier Burgos, Carlos Ramón Ramírez, Agustín Rodrigo Machuca Lannoo, Carlos Javier Ochoa y Jonathan Gabriel Chauvin.

El juicio había comenzado en octubre de 2024 y se extendió durante casi dos años. El tribunal ordenó además remitir constancias a la etapa de instrucción para que continúen las investigaciones que involucran a otros funcionarios, entre ellos el exfiscal provincial Claudio Scapolan. Los fundamentos de la sentencia serán conocidos el próximo 7 de octubre.

La acusación estuvo a cargo del fiscal general Marcelo García Berro, junto con los auxiliares fiscales Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly.