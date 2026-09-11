La olavarriense Florencia Salguero dirigirá la final del Regional Femenino

Ph: Claudio Stular

La árbitra de la Asociación de Árbitros de Olavarría tendrá este domingo su debut como árbitra principal en una final del Torneo Regional Federal Amateur Femenino.

Salguero será la encargada de impartir justicia en la definición regional que disputarán San José de Tandil y Villa Mitre, en un encuentro que marcará un nuevo paso en su carrera arbitral.

La designación representa además un reconocimiento al crecimiento del arbitraje femenino de Olavarría y al trabajo que viene desarrollando la Asociación de Árbitros local.