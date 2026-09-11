Bolívar: robaron elementos de la Parroquia San Carlos Borromeo y detuvieron al acusado

Un hombre de 37 años fue detenido en Bolívar acusado de haber robado elementos de bronce, peltre y otros metales que se encontraban en la sacristía de la Parroquia San Carlos Borromeo y que son utilizados durante las celebraciones litúrgicas.

Los objetos fueron recuperados y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se inició el 3 de septiembre, luego de que uno de los colaboradores de la parroquia denunciara el faltante de los elementos. La pesquisa fue llevada adelante por la Sub DDI Bolívar, bajo la investigación de la fiscal Julia María Sebastián, con la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal.

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el acusado, identificado como Jonatan Rodolfo Anta, había concurrido al templo en varias oportunidades antes del robo para observar los movimientos de las personas que trabajan en el lugar.

De esa manera, según la pesquisa, pudo concretar el robo dos días antes de que se realizara la denuncia.

En el marco de la investigación también se estableció que Anta habría intentado comercializar los objetos sustraídos en un local de compra y venta de metales de la ciudad. Los elementos fueron recuperados días atrás durante el seguimiento que se realizaba sobre el sospechoso, precisamente cuando intentaba venderlos sin éxito.

Finalmente, durante el operativo dispuesto para su detención y allanamiento, el personal policial secuestró las prendas de vestir que habría utilizado al momento del robo. Las características de esas prendas habían sido aportadas por testigos y también quedaron registradas por las cámaras de seguridad.