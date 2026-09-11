Instituto Médico: En una Asamblea de accionistas se analizará la posible venta del edificio y la fusión con Cemeda

Instituto Médico Olavarría SA convocó a sus accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el próximo 30 de septiembre, en su sede de General Paz 2540.

La convocatoria incluye entre sus principales puntos la situación económica de la institución, la posibilidad de disponer de su inmueble y una eventual fusión con Cemeda SA.

La Asamblea Ordinaria comenzará a las 19:00, en primera convocatoria, y a las 20:00, en segunda convocatoria.

Allí, se anuncia, se tratará la documentación correspondiente al ejercicio N° 53, finalizado el 31 de diciembre de 2024, incluyendo la Memoria, los estados contables y el informe del auditor externo. También se considerará el resultado del ejercicio y la aprobación de la gestión del Directorio.

La situación del inmueble y la deuda

En la Asamblea Extraordinaria, uno de los puntos centrales será la consideración de la deuda que mantiene la institución y su saneamiento mediante hipoteca y/o venta del inmueble.

El tema será analizado en un contexto en el que Instituto Médico Olavarría modificó recientemente su modalidad de funcionamiento. Desde hace algunas semanas opera como Hospital de Día, con atención de 8 a 20 horas y realización de prácticas menores, mientras que el resto de las prestaciones fueron derivadas a Cemeda.

Gerenciamiento y posible fusión

Los accionistas también deberán considerar y ratificar la suscripción de un contrato de gerenciamiento con Cemeda SA, incluyendo sus cláusulas y condiciones.

A esto se suma uno de los puntos de mayor relevancia de la convocatoria: la posibilidad de una fusión con Cemeda SA. La Asamblea deberá analizar esa alternativa y autorizar al Directorio para avanzar en las cuestiones que correspondan.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio social, General Paz 2540, con tres días de anticipación. La documentación a considerar se encuentra disponible en esa misma dirección, de lunes a viernes de 10:30 a 12:00.

La convocatoria lleva la firma de Federico Fernández, presidente de Instituto Médico Olavarría SA.