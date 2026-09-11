Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”: cerró la inscripción con una masiva convocatoria

Este viernes cerró la inscripción para participar con propuestas en la tercera edición del Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”, que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en el Parque Helios Eseverri.

La convocatoria estuvo dirigida a personas e instituciones interesadas en formar parte del festival a través de prácticas, actividades, charlas y propuestas para la feria.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron la masiva respuesta recibida durante las últimas semanas y señalaron que el período que finalizó correspondió a una etapa de preinscripción. Por este motivo, en los próximos días se dará a conocer cuáles serán las propuestas seleccionadas para integrar los distintos espacios del encuentro.

El Festival Holístico “Encuentro y Bienestar” será con entrada libre y gratuita y ofrecerá un espacio de encuentro, participación e intercambio, con distintas alternativas vinculadas al bienestar físico, mental y espiritual, herramientas de autoconocimiento y una mirada holística del ser.

La organización agradeció a todas las personas e instituciones que se sumaron a la convocatoria.