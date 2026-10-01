Azul: Alumni y Sport Club sellarán una alianza para modernizar el gimnasio de la sede social

El Club Alumni Azuleño anunció que este jueves a las 11:30 se formalizará una alianza con Sport Club, que permitirá avanzar en la transformación y modernización de las instalaciones del gimnasio de su sede social.

Desde la institución calificaron el acuerdo como “un hecho histórico” e invitaron a socios y simpatizantes a participar del acto que se realizará en la sede social.

“Llegó el Gran Día”, señalaron desde Alumni Azuleño al anunciar la firma del acuerdo, que marcará el inicio de una nueva etapa para las instalaciones del gimnasio.