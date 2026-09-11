Liberación al servicio público de red de agua en distintos puntos de la ciudad

El Municipio habilitó nuevos tramos de las redes de agua corriente y cloacas en distintos sectores de Olavarría. La prestación de los servicios y su correspondiente facturación comenzarán a partir del 15 de septiembre.

A través del Decreto N.º 4775/26, firmado este viernes 11 de septiembre en el marco del Expediente N.º 2604/26, el Municipio de Olavarría dispuso la liberación al servicio público de nuevos tramos de las redes de agua corriente y desagües cloacales en distintos puntos de la ciudad.

El decreto establece que las obras fueron controladas y que se encuentran terminadas, en condiciones de uso y con las correspondientes pruebas hidráulicas.

En el caso de la red de agua corriente, quedarán habilitados desde el 15 de septiembre los siguientes sectores:

Vélez Sarsfield entre Calle 15 y Calle 15 bis, una cuadra en ambas aceras.

Esteros del Iberá entre Urquiza y Dean Funes, una cuadra en ambas aceras.

En tanto, la habilitación de nuevos tramos de la red cloacal comprende los siguientes puntos:

Lebensohn entre España y Lamadrid, tres cuartos de cuadra sobre la acera par.

España entre avenida Trabajadores y Lebensohn, una cuadra sobre la acera impar.

Lamadrid entre Juan XXIII y Elpidio González, una cuadra sobre la acera par.

Elpidio González entre Lamadrid y España, una cuadra sobre la acera par.

Avenida Colón entre Córdoba y Mendoza, tres cuartos de cuadra sobre la acera par.

Santa Cruz entre Dorrego y Belgrano, una cuadra sobre la acera impar.

Belgrano entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, media cuadra sobre la acera impar.

9 de Julio entre Lebensohn y Juan XXIII, media cuadra sobre la acera impar.

El decreto también dispone que Coopelectric, en su carácter de concesionaria del Servicio de Agua Corriente y Desagües Cloacales de Olavarría y las localidades del Partido, se hará cargo de la prestación de los servicios en los sectores incorporados.

Asimismo, se establece que la cooperativa procederá a facturar los servicios desde el 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones que se determinen en el anexo ampliatorio del contrato vigente.