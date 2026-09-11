Incendio en una vivienda del Barrio La Loma

Incendio en una vivienda de calle Deán Funes dejó pérdidas totales en una habitación y una mujer trasladada por prevención

Dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios acudieron en la mañana de este viernes a una vivienda ubicada en la calle Deán Funes al 4300 para sofocar un incendio declarado en una habitación situada en la parte trasera de la propiedad.

A raíz del hecho, una mujer de alrededor de 80 años debió ser asistida y trasladada al Hospital Municipal por una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) de manera preventiva, tras presentar inhalación de humo.

Los bomberos trabajaron en el lugar durante aproximadamente 30 minutos para controlar el siniestro. Las pérdidas en la habitación afectada fueron totales, aunque no se registraron personas con heridas de gravedad.