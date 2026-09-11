Ciclista en contra mano colisionó contra una camioneta

Un siniestro vial se produjo pasado el mediodía de este viernes en la intersección de la avenida Del Valle y la calle Chacabuco, sobre el carril que circula en dirección hacia la avenida Ituzaingó.

El hecho ocurrió cuando una camioneta utilitaria marca Ford transitaba por la avenida Del Valle.

En ese momento, un joven de 22 años que circulaba en bicicleta por Chacabuco en sentido contrario al tránsito intentó cruzar la avenida.

La maniobra del ciclista fue esquivada por dos automóviles que circulaban en el mismo sentido que el utilitario, vehículo que finalmente impactó contra el rodado menor.

A raíz de la colisión, el ciclista sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por el personal del Servicio de Salud Pública Municipal.

Posteriormente, una ambulancia lo trasladó a la guardia de emergencias del Hospital Municipal Héctor Cura para su atención médica.

Debido al trabajo del personal en el lugar, el tránsito permaneció interrumpido sobre la avenida Del Valle, imposibilitando el uso del puente sobre el arroyo.

La circulación fue desviada por la colectora hacia la calle Chacabuco, mientras que sobre Chacabuco el tránsito se redirigió hacia la avenida Del Valle en sentido hacia el centro de la ciudad.