Se realizó el acto protocolar a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento

Imágenes Mauricio Latorre

En la mañana de este viernes se llevó a cabo el protocolar en conmemoración del 138° aniversario del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento. La actividad se llevó a cabo en el busto al Gran Maestro, ubicado en el Parque del Bicentenario, encabezado por el intendente Wesner y con la participación funcionarios municipales, autoridades educativas, referentes y representantes de establecimientos de la ciudad y público en general.

La actividad se inició minutos después de las 10 horas y, tras la colocación de una palma a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, dos docentes locales realizaron la lectura de palabras alusivas. Se trató de Silvia Cordero, de la Escuela 11 “Hipólito Yrigoyen”, y Rocío Brizzio, de la Escuela Primaria 1 “Juan Bautista Alberdi”.

“Sarmiento comprendió antes que nadie que la educación pública era el único cimiento posible para fundar una nación libre, democrática y con futuro”, expresaron. “El trabajo dentro de las escuelas nos demuestra que la verdadera magia ocurre si sumamos miradas, transformamos las dificultades en oportunidades y construimos comunidades fuertes, empáticas y solidarias. Ser docente es mucho más que impartir un contenido”, añadieron.

Por último, celebraron “la posibilidad de seguir construyendo una escuela que no se limita a enseñar el mundo tal como es, sino que ayude a nuestros niños y nuestras niñas a imaginar y construir el mundo que todavía podemos ser, porque la educación nos transforma”.

El intendente Wesner también hizo uso de la palabra y destacó que “esta fecha es importante porque educar es planificar, educar es trazar una directriz que tienen en el centro de la escena lo más importante que podemos tener, que son nuestros pibes y nuestras pibas. Educar es una tarea titánica, una manifestación profunda de amor”.

Por último, ponderó la labor de las y los docentes y les expresó el agradecimiento “porque no solamente forman personas, sino que construyen comunidades. Y no tengo dudas, como siempre menciono, que dentro de cada establecimiento educativo está el mejor reflejo de nuestra sociedad”.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el Secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, el Secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, además de integrantes del gabinete municipal. Concurrieron también la Jefa Regional de Educación Marta Casanella, el Jefe Distrital Julio Benítez, la Jefa Regional DIEGEP Romina Altafini, referentes institucionales y público en general.