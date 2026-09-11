Néstor Ismael Rocha «Poti» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de septiembre de 2026 a los 58 años de edad.

Su mamá Norma Leonor Roldán, sus hermanos Adriana, Sonia, Karina, Osvaldo, Marcelo, Liliana, Luciano, Gabriel, Adriana Noemí y Cristina, sus sobrinos, sus nietos del corazón Gian Lucas y Simona, su cuñado Carlos y su tía Silvia Rincón despiden con profundo dolor a un guerrero de la vida. Nació en Olavarría, vivía en el barrio Parque Norte y se desempeñaba como pensionado.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», comenzando el viernes 11 de septiembre a las 23:30 Hs. El responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente, mientras que la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma De Paz el día sábado 12 de septiembre a las 8:30 Hs.