La Comisión de Trabajo del HCD analizó la situación de los 19 despidos en Galasur

La Comisión de Trabajo y Empleo del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría recibió este viernes a representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Olavarría y del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría (CECO), en el marco del conflicto generado por el despido de 19 trabajadores de la empresa minera Galasur S.A.

Por parte de AOMA Olavarría asistieron Bruno D’Amico, Gustavo Jalil y Julio Ponce, mientras que en representación del CECO estuvieron Víctor Pereyro, Martín Santellán y Marió Lucero.

Durante la reunión, los dirigentes de AOMA expusieron la situación actual del conflicto y señalaron que, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la empresa mantiene a los trabajadores despedidos sin tareas asignadas.

Asimismo, indicaron que Galasur no abonó las indemnizaciones correspondientes y pretende aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir los montos. Desde el gremio remarcaron que dicha medida no corresponde debido a que la firma no presentó previamente el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

Los representantes de AOMA advirtieron además sobre la intención de la empresa de trasladar las actuaciones a la Secretaría de Trabajo de la Nación y expresaron su preocupación por las consecuencias que el caso puede generar en la actividad minera local. En este sentido, afirmaron que el desinterés patronal por mantener un canal de comunicación complica las perspectivas productivas, al tiempo que señalaron la falta de criterios claros en las desvinculaciones.

En el transcurso del encuentro, los dirigentes describieron un escenario de retracción en la actividad minera del distrito y vincularon la caída del sector con la paralización de la obra pública a nivel nacional.

Ante este panorama, las autoridades sindicales solicitaron a los bloques políticos una postura explícita sobre el conflicto en Galasur y la realidad de la minería en el partido.

Por su parte, la representación del CECO precisó que dos de los empleados despedidos pertenecen a su nómina de afiliados, tratándose de un trabajador con seis meses de antigüedad y otro en situación próxima a la jubilación.

En el cierre de la reunión, los concejales alineados con el Gobierno nacional expresaron su compromiso de adelantar gestiones para destrabar la situación, mientras que los dirigentes gremiales enfatizaron la necesidad de obtener respuestas concretas antes del vencimiento de la conciliación obligatoria.