Charla sobre inteligencia artificial y trabajo en Coopelectric

En el marco del ciclo organizado por Coopelectric, se realizará la charla «IA en acción: cómo puede transformar nuestra forma de trabajar», a cargo del ingeniero Agustín Freiberger. La actividad será el jueves 17 de septiembre a las 19:30 en el Salón Auditórium de la entidad, ubicado en Belgrano 2850, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro se abordarán ejemplos prácticos aplicables al ámbito laboral mediante el uso de texto, imágenes, análisis de datos, documentos y automatización. Asimismo, el disertante presentará herramientas de fácil acceso y brindará recomendaciones para su uso diario.

La presentación también incluirá un análisis sobre los desafíos y riesgos asociados a la tecnología, con el objetivo de promover una utilización crítica y responsable. La propuesta busca mostrar el rol de la inteligencia artificial como un recurso para optimizar procesos y ahorrar tiempo en las organizaciones.

Agustín Freiberger es ingeniero en sistemas graduado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), desarrollador y se forma como consultor en inteligencia artificial.