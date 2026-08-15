El Sindicato de Trabajadores Municipales repudió los ataques a trabajadores de la salud

A partir de los hechos de violencia registrados esta semana en el sector de Pediatría del Hospital Municipal, la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría expresó su repudio a las agresiones que tienen como víctimas a trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud.

“Basta de violencia”, planteó la organización al dar a conocer un comunicado en el que manifestó su “enérgico repudio” a los hechos de violencia que, según señaló, han tenido y tienen como principales víctimas a trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en distintas áreas y servicios de la salud pública.

Frente a los hechos de público conocimiento, el sindicato condenó “los ataques verbales y físicos dirigidos a trabajadores y trabajadoras del Hospital Municipal, el Hospital de Pediatría, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Olavarría y las distintas localidades del Partido”.

La organización también incorporó a su planteo a los trabajadores y trabajadoras sociales de la Municipalidad.

“Este tipo de episodios también afectan en forma sistemática a los trabajadores y trabajadoras sociales de la Municipalidad que llevan a cabo una irremplazable función”, sostuvo.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales remarcaron que no van a naturalizar las situaciones de violencia contra los trabajadores municipales.

“No vamos a naturalizar este tipo de repudiables situaciones, no vamos a tolerar que los trabajadores y trabajadoras municipales sean blanco de nuevos ataques”, expresaron.

Finalmente, reclamaron la intervención de las autoridades correspondientes.

“Reclamamos a las autoridades correspondientes que arbitren los medios necesarios para que se terminen estos preocupantes hechos de violencia”, señalaron.