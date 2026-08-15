Carta de agradecimiento: “Hoy tenemos a Lauty con nosotros, y eso es algo que llevaremos siempre en nuestros corazones”

Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al Hospital Municipal de Olavarría y, de manera muy especial, a todo su personal, por la atención, el compromiso y la enorme humanidad que recibimos desde el primer momento en que nuestro hijo Lautaro ingresó y requirió de sus cuidados.

Un agradecimiento especial a los médicos Maroni, de Terapia Intensiva, y al equipo de Neurocirugía, en particular al Dr. Menon, por su profesionalismo, dedicación y por haber estado presentes en cada momento en que más los necesitábamos.

A cada uno de ustedes: ambulancieros, enfermeras y enfermeros, médicos, anestesistas, kinesiólogos, personal de limpieza y a todo el personal del Hospital Municipal de Olavarría, queremos decirles GRACIAS.

Gracias por cuidar de Lauty, por acompañarlo y por poner todo su conocimiento, esfuerzo y corazón en cada intervención y en cada día. Estamos convencidos de que, sin la entrega y el compromiso de todos ustedes, hoy nuestra realidad sería muy diferente.

Hoy tenemos a Lauty con nosotros, y eso es algo que llevaremos siempre en nuestros corazones. Cada uno de ustedes forma parte de esta historia y siempre tendrá un lugar muy especial en nuestra familia.

También queremos hacer llegar un agradecimiento inmenso a toda la comunidad, a cada persona que se sumó a las cadenas de oración, que pidió por Lautaro, que nos acompañó, nos sostuvo y nos hizo sentir que no estábamos solos en este camino.

No existen palabras suficientes para agradecer tanto amor, tanta dedicación y tanta solidaridad.

Gracias de todo corazón.

Con profundo cariño y eterna gratitud,

Familia de Lautaro Romero