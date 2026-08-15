Pepo de la Vega volvió a jugar después de nueve meses y sufrió una nueva lesión: “Sé que me voy a levantar otra vez”

El olavarriense Pepo de la Vega, delantero del Seattle Sounders , volvió a las canchas después de nueve meses de espera, pero el regreso que tanto había esperado terminó de la peor manera: a los pocos minutos sufrió una nueva lesión.

Tras el partido, el futbolista compartió un profundo mensaje en sus redes sociales, donde expresó el dolor y la frustración que atraviesa, pero también dejó en claro que volverá a intentarlo.

“Después de 9 meses y algunos días, volví a las canchas. No fue como lo soñé, a los pocos minutos, otra lesión”, escribió De la Vega.

El jugador reconoció que el momento que atraviesa es especialmente difícil. “El dolor que atravieso es muy profundo”, señaló, al tiempo que agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante los meses de recuperación.

En ese sentido, destacó especialmente al club, sus compañeros, el cuerpo técnico, médicos y kinesiólogos, quienes fueron parte de su preparación para el esperado regreso.

“Todos ustedes me vieron trabajar y prepararme de la mejor manera posible para este día”, expresó.

También tuvo palabras para su familia, amigos y novia, a quienes definió como parte de cada momento, incluso a la distancia.

La nueva lesión vuelve a poner al futbolista frente a una situación que conoce demasiado bien. “En estos últimos 3 años no pude lograr la continuidad que deseo por lesiones”, manifestó.

En su mensaje, De la Vega también habló de las preguntas que aparecen en momentos como este y de su necesidad de encontrar fuerzas para seguir adelante.

“Muchas veces trato de buscar un por qué, le pido a Dios salud, y que me ayude a volver a confiar”, escribió.

Sin embargo, pese al golpe, el olavarriense eligió mirar hacia adelante: “Sé que hay luz al final, y ojalá acá cerquita”.

El regreso a la cancha también tuvo un significado especial para él. Volver a Lumen Field, sentir nuevamente la energía de la gente y compartir un partido con sus compañeros le permitió recuperar por un momento esas sensaciones que tanto había extrañado.

“Vivir nuevamente esas emociones que solo se generan antes y durante un partido de fútbol”, destacó.

De la Vega también reconoció que en este tipo de situaciones aparecen sentimientos difíciles de manejar. “No quiero sentirme culpable, aunque a veces así me siento”, confesó.

Pero inmediatamente volvió a reafirmar su determinación: “Sé que me voy a levantar otra vez, de hecho así me siento ahora mismo mientras escribo estas palabras”.

Aprender, crecer, sonreír y dar el máximo son, según contó, algunas de las cosas que lo identifican y que lo ayudan a atravesar los momentos difíciles.

El futbolista explicó además que no suele realizar publicaciones de este tipo, pero que esta vez sintió la necesidad de compartir con quienes lo acompañaron todo este tiempo lo que está viviendo.

“Quiero compartirlo con ustedes. Gracias”, escribió.

Y cerró con una frase que resume el espíritu de su mensaje: “Donde hay dolor habrá canciones”.