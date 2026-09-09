Torneo Juan Domingo Marinangelli: Se viene la sexta fecha del torneo de Primera División

Foto: Lu Coronel

Quedó programada la sexta fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”, que se disputará entre el domingo y el miércoles para completar el programa de partidos.

La fecha comenzará el domingo con dos encuentros y continuará durante la semana, teniendo en cuenta la participación de representantes locales en el Torneo Regional Federal Amateur.

Municipales y Sierra Chica jugarán el domingo en Municipales: la Primera lo hará a las 11 y la Sub 21 a las 13. Racing A. Club recibirá a Atlético Hinojo el mismo día, con Primera a las 11 y Sub 21 a las 13.15.

El lunes, Espigas enfrentará a Estudiantes con Sub 21 desde las 18 y Primera a las 20. También ese día, Loma Negra se medirá con San Martín en Primera desde las 19, en Embajadores, mientras que el horario de Sub 21 todavía está a confirmar.

La programación continuará el martes con Colonias y Cerros ante Embajadores, en cancha de Embajadores: Primera jugará a las 19 y Sub 21 a las 21.

Por último, Ferro C. Sud recibirá a El Fortín el miércoles, con Sub 21 desde las 19.15 y Primera a las 21.15.