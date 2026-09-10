El Concejo Deliberante sesionará este jueves con una agenda que incluye el conflicto por Galasur

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizará este jueves 10 de septiembre la duodécima sesión ordinaria del período deliberativo 2026. La sesión comenzará a las 9:30 y tendrá entre los temas previstos un proyecto de comunicación vinculado a los 19 despidos registrados en la empresa minera Galasur S.A.

La sesión se desarrollará con un orden del día que contempla expedientes con despacho de comisión y otros proyectos que serán tratados sobre tablas.

Entre estos últimos se encuentra el Expediente 330/26, correspondiente al bloque Fuerza Patria, que propone una comunicación para “manifestar preocupación y rechazo” ante los diecinueve despidos de personal en la empresa Galasur S.A.

El tratamiento del proyecto se dará en paralelo con la instancia de conciliación obligatoria abierta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a raíz del conflicto laboral.

Además de este expediente, el orden del día incluye distintos proyectos y asuntos correspondientes a las comisiones del Concejo Deliberante, que serán abordados durante la jornada legislativa.

La duodécima sesión ordinaria comenzará a las 9:30 de este jueves en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.