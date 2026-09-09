Julio Alak y Carlos Tomada dictan una jornada de capacitación política en el CECO

Esta tarde a las 18 horas, el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría es sede de una nueva clase del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, impulsado por el Instituto de Capacitación Política de La Plata (ICP). La actividad cuenta con el acompañamiento del Partido Justicialista local y reúne al intendente de La Plata, Julio Alak, junto al exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

La jornada se titula “El mundo del trabajo: reforma laboral, plataformas y nuevos conflictos sociales”. Durante el encuentro, Tomada aborda las transformaciones recientes del mercado laboral en Argentina, la flexibilización, la precarización, la informalidad y la economía de plataformas. Asimismo, analiza la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, la negociación colectiva y los desafíos del movimiento obrero en el contexto contemporáneo.

Desde la organización sindical destacan la relevancia de la llegada de esta propuesta a la ciudad para promover el debate y la formación de los trabajadores. La actividad forma parte de un trayecto formativo del PJ bonaerense e implementado por el ICP, que consta de 16 encuentros en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. La transmisión se realiza en vivo por el canal de YouTube del instituto y la inscripción se mantiene abierta y gratuita.