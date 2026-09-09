BlackRock ve un futuro más prometedor para Bitcoin: Cómo los poseedores de BTC pueden explorar las recompensas de la minería en la nube con SHRMiner

BlackRock cree que el atractivo a largo plazo del Bitcoin está volviendo a cobrar protagonismo a medida que los inversores prestan mayor atención a la deuda pública, los persistentes déficits fiscales y el riesgo de devaluación de la moneda.

Robert Mitchnick, director de activos digitales de BlackRock, afirmó que Bitcoin podría cotizar junto con activos de riesgo durante períodos de desapalancamiento del mercado, pero sus factores determinantes de rentabilidad a largo plazo siguen siendo fundamentalmente diferentes a los de los activos tradicionales. El análisis histórico de BlackRock también reveló que una asignación moderada a Bitcoin habría mejorado el rendimiento ajustado al riesgo de una cartera tradicional durante el período estudiado. Lea el último análisis de BlackRock sobre el papel a largo plazo de Bitcoin..

Al mismo tiempo, El Bitcoin ha vuelto a superar los 80.000 dólares.A medida que el capital regresa a los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU., y con la mejora de la confianza del mercado, más inversores a largo plazo se hacen una pregunta práctica: más allá de esperar a que suba el precio, ¿hay otras maneras de utilizar sus activos digitales?

SHRMinir brinda a los poseedores de BTC acceso a la potencia de la computación en la nube.

En este contexto, el Plataforma de minería en la nube SHRMinerEstá atrayendo la atención de los poseedores de Bitcoin que buscan una alternativa a las operaciones frecuentes.

SHRMiner funciona mediante un modelo de alquiler de potencia de computación en la nube. En lugar de comprar mineros ASIC o construir una operación de minería, los usuarios pueden seleccionar contratos de minería en la nube con diferentes precios, duraciones y asignaciones de potencia de cálculo.

Los centros de datos de la plataforma gestionan el despliegue de equipos, el suministro eléctrico, la refrigeración y el mantenimiento rutinario. Los usuarios pueden supervisar el estado de los contratos, la actividad informática y los registros de liquidación diarios a través de un panel de control en línea.

Las características principales de SHRMinir incluyen:

No es necesario comprar ni mantener ningún equipo físico de minería.

Sin costes adicionales de electricidad ni de gestión de hardware.

Múltiples precios de contrato y períodos de operación

Asignación automatizada de potencia de computación en la nube

Liquidación diaria según los términos contractuales aplicables.

Seguimiento de contratos y cuentas en tiempo real

Compatibilidad con BTC, ETH, DOGE, LTC, USDT y USDC.

Contratos seleccionados de minería en la nube de SHRMiner

A continuación se muestran ejemplos de productos de minería en la nube que la plataforma ha mostrado anteriormente. La disponibilidad, los períodos de operación y las recompensas proyectadas deben confirmarse a través de la plataforma. Listados actuales de contratos de minería en la nube de SHRMiner.

Contrato de minería en la nube Precio del contrato Duración Recompensa diaria estimada Recompensa estimada del contrato Minero de Bitcoin S21 XP Imm $5,000 25 días $70.50 $1,762.50 MICROBT WhatsMiner M73 $8,000 30 días $116.80 $3,504 Minero de Bitcoin S21e XP Hyd $10,000 35 días $151 $5,285 ANTSPACE HK3 $30,000 40 días $513 $20,520

Cada anuncio muestra el precio del contrato, el período de funcionamiento, la recompensa diaria estimada y la recompensa total estimada del contrato, lo que facilita a los usuarios la comparación de productos en función del presupuesto y la duración.

Cómo Claire comenzó con SHRMiner

Claire solía consultar el precio del Bitcoin antes de tomar su primer sorbo de café. Cuando el mercado subía, le preocupaba perderse la oportunidad. Cuando bajaba, se preguntaba si debía vender. Tras años viendo repetirse el mismo ciclo, estar pendiente del mercado constantemente se había vuelto agotador.

Cuando el Bitcoin volvió a rondar los 80.000 dólares, Claire no quiso dejarse llevar por la subida ni vender los BTC que había conservado durante años. En cambio, abrió una cuenta en SHRMiner, solicitó el crédito de 15 dólares para nuevos usuarios y utilizó el contrato de prueba para explorar las liquidaciones diarias y el panel de control en tiempo real.

Unos días después, seleccionó un contrato de minería en la nube más pequeño y a corto plazo. Para Claire, la mayor diferencia no radicaba en la promesa de una cifra espectacular, sino en poder acceder a un panel de control y ver claramente el progreso de su contrato y los registros diarios sin tener que intentar predecir constantemente la dirección del mercado. Completó el primer contrato antes de decidir qué hacer a continuación.

Cómo usar SHRMinin en tres pasos

Paso 1: Regístrate y recibe un bono de $15.

Los usuarios pueden Crea una cuenta gratuita en SHRMiner y reclama el bono de bienvenida.El registro suele tardar menos de dos minutos y no requiere conocimientos técnicos.

Los nuevos usuarios que cumplan los requisitos podrán recibir un crédito de 15 $ y un contrato de prueba gratuito para explorar las funciones de liquidación y monitorización diarias de la plataforma. Los requisitos de elegibilidad y las condiciones de la promoción se muestran en la página de registro.

Paso 2: Revisar y seleccionar un producto de minería en la nube.

Tras iniciar sesión, los usuarios pueden comparar productos de minería en la nube con diferentes precios y periodos de funcionamiento.

Cada ficha de producto muestra:

Nombre del contrato

Precio del contrato

Período de funcionamiento

Recompensa diaria estimada

Recompensa total estimada del contrato

Los usuarios pueden seleccionar un contrato de potencia informática en función de su presupuesto, la duración que prefieran y su tolerancia al riesgo individual.

Paso 3: Supervise el contrato a través del panel de control en tiempo real.

Una vez activado un contrato, el panel de control de SHRMiner permite a los usuarios revisar:

Contratos activos de minería en la nube

Estado de la potencia de computación en la nube

Registros de liquidación diarios

Saldo disponible en la cuenta

Duración restante del contrato

Historial de retiros y transacciones

Las recompensas contractuales se abonan según los términos del producto aplicable. Los saldos disponibles pueden retirarse a una billetera digital compatible o utilizarse para seleccionar otro contrato de potencia de computación en la nube, sujeto a las normas vigentes de la plataforma.

Desde poseer bitcoins hasta explorar la potencia de la computación digital.

La perspectiva de BlackRock pone de relieve un cambio más amplio en la percepción del Bitcoin. Para algunos participantes del mercado, el BTC está evolucionando de un activo puramente especulativo a una posible alternativa monetaria a largo plazo y un diversificador de cartera.

Para los poseedores de Bitcoin que no desean operar con frecuencia ni gestionar equipos de minería físicos, SHRMiner ofrece una forma más accesible de explorar la potencia de la computación en la nube.

Visita el Consulte el sitio web oficial de SHRMinin para revisar los contratos disponibles.y obtenga más información sobre los productos actuales, las ofertas de lanzamiento y las condiciones del contrato.