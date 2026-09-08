Fernando Espinoza: “No hay Argentina posible sin el campo, sin la industria y sin sueños colectivos”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) participó de un multitudinario plenario del Movimiento Derecho al Futuro en Saladillo.

El Movimiento Derecho al Futuro desembarcó en la localidad de Saladillo para un nuevo multitudinario Plenario, esta vez en la Séptima Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Allí, uno de los referentes del espacio, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, afirmó: “Vinimos a escuchar, a pensar juntos y aprender de nuestras vecinas y vecinos, que atraviesan una crisis económica y social muy muy fuerte”.

Representantes de las comunidades de los ocho distritos de la sección se hicieron presentes: Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez, General Alvear y Tapalqué, que junto a dirigentes y militantes expresaron las diversas dificultades que acechan al interior agrícola, ganadero e industrial de la provincia. El encuentro contó con una destacada participación de mujeres, y la situación que enfrentan las y los jóvenes fue uno de los temas que marcaron la actividad. Al respecto, Fernando Espinoza sostuvo “hay mucha preocupación por las juventudes que ya no pueden ir a la universidad porque el Gobierno nacional recortó el 50% del presupuesto, y ya no tienen becas para poder seguir con sus estudios”.

“Otra gran problemática de la juventud es que no consiguen trabajo. El 40% de los jóvenes menores de 25 años no tiene empleo en esta región de la provincia”, remarcó Fernando Espinoza y afirmó: “En cuanto a la salud mental, hay una gran cantidad, desgraciadamente, de suicidios y problemas de depresión. Hay mucha desesperanza en los jóvenes que no ven posibilidades de un futuro mejor”.

“La realidad agrícola y ganadera, pero también la industria de la zona atraviesan serios problemas, continuó Fernando Espinoza y detalló: “En Olavarría hay más de 2000 nuevos desocupados debido a la crisis de las cementeras y las canteras. La industria del calzado y la industria textil prácticamente desaparecieron en la región y hubo más de 700 despidos en el último tiempo”.

En esa línea, agregó: “La misma situación atraviesa la planta de Fabricaciones Militares en Azul, FANAZUL, que el Gobierno de Milei quiere privatizar”.

En una parte de su discurso, al cierre del Plenario, Fernando Espinoza describió una grave realidad de las familias de la 7ma.: “El 50% de las vecinas y vecinos están endeudados. El 41%, menores de 35 años, están en mora y el 34% menores de 25 años también”.

“Nos llevamos la fuerza y la esperanza de los pequeños y medianos productores, de las PyMEs, de los docentes, de los médicos, de toda la comunidad de la región que quieren una Argentina distinta”, señaló Fernando Espinoza y añadió: “No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria, no hay Argentina posible sin solidaridad y sin sueños colectivos”.

“Acá, en el interior profundo de nuestra querida provincia, se escuchó muy fuerte que el futuro es con las juventudes como protagonistas, es unidos y es con Axel”, resaltó Fernando Espinoza y finalizó: “Hay esperanza de una nueva Argentina y va a ser con Axel Kicillof presidente”.

Fuente: https://ahoramardelplata.com.ar/