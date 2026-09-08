Kicillof presentó un plan provincial de prevención del suicidio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio, una estrategia que contempla medidas de prevención, atención, capacitación y articulación entre distintas áreas del Estado bonaerense.

Entre las principales medidas anunciadas se encuentra la ampliación a las 24 horas del 0800 de Salud Mental, la incorporación de más de 100 profesionales, nuevas herramientas para los municipios y acciones de sensibilización, capacitación y articulación interministerial.

Del acto, realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, participaron los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Durante la presentación también se dio a conocer una actualización epidemiológica elaborada a partir de la integración de registros de las áreas de Salud y Seguridad. En ese marco, Kreplak remarcó que durante los últimos tres años en el país aumentaron un 42% las internaciones y un 52% las consultas externas vinculadas a la salud mental.

El ministro de Salud indicó además que en 2025 se registraron 5.209 suicidios en el país, una cifra que, según señaló, superó la suma de las muertes por accidentes de tránsito y homicidios de cualquier tipo.

“Ante esto hace falta un Estado presente con una mirada integral y una batería de políticas públicas destinadas a la prevención y los cuidados”, sostuvo Kreplak.

Por su parte, Kicillof afirmó que la salud mental fue una preocupación abordada desde el inicio de su gestión y señaló que la pandemia no solo incrementó estos padecimientos, sino que también los hizo “mucho más visibles”.

“Venimos trabajando con una mirada transversal entre distintas áreas del Gobierno y hoy profundizamos esa tarea con nuevas medidas para fortalecer la prevención y los cuidados”, sostuvo el Gobernador.

Kicillof agregó que durante su gestión ya se inauguraron más de 200 centros comunitarios de salud mental y que todos los hospitales de la provincia cuentan con áreas específicas. “Para la provincia de Buenos Aires, la salud mental es una prioridad”, afirmó.

Desde el Ministerio de Seguridad, Javier Alonso explicó que, ante “una profunda transformación en la dinámica de los vínculos sociales y un incremento acentuado en los suicidios”, se decidió conformar un grupo de trabajo y seguimiento de estadísticas para diseñar y ejecutar medidas concretas.

“En momentos de crisis, que se manifiestan tanto en las familias como en los trabajos, es fundamental poder hablar de lo que nos pasa y contar con acompañamiento profesional”, manifestó.

En tanto, Flavia Terigi puso el foco en el rol de las instituciones educativas. “Este tema también es de honda preocupación en las escuelas. Los niños y jóvenes pasan mucho tiempo en nuestras instituciones, por lo que trabajamos para que sean un espacio donde se pueda hablar del padecimiento psíquico y para que contribuyan, con sus equipos de profesionales, a la búsqueda de soluciones”, remarcó.

Por último, Kicillof afirmó que la problemática requiere atención y llamó a “hablar del tema y estar dispuestos a escuchar”.

“Este anuncio es también un llamado a tomar conciencia de lo que está pasando: esta problemática involucra a los 17 millones de bonaerenses, y para eso cuentan con un Estado que se ocupa, está presente, invierte y genera políticas para dar respuestas”, concluyó.

Estuvieron presentes las subsecretarias de Promoción de la Salud y el Bienestar Policial, Agustina Baudino; de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, Pamela Gagliardo; el subsecretario de Políticas de Cuidado, Jonatan Konfino; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Salvador Giorgi; los directores provinciales de Salud en la Niñez y la Adolescencia, Federico Paruelo; de Juventudes, Ayelén López; y de Bienestar Integral del Personal Policial, Carolina D’Ambrosio; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; y el superintendente de Análisis Criminal, Gastón Pezzuchi.