La Provincia comienza a aplicar un impuesto del 2% al juego online

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a implementar un aporte del 2% sobre los premios derivados de apuestas sucesivas en los juegos de resolución inmediata, conocidos habitualmente como slots, disponibles en las plataformas de juego online habilitadas.

Los fondos, que se estima rondarán los 40.000 millones de pesos por mes, ingresarán al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y se destinarán a programas de salud, educación y desarrollo social, además de fortalecer las acciones contra la ludopatía.

La medida la anunció el ministro de Gobierno Carlos Bianco y dijo que se aplicará sobre los premios pagados por las siete concesionarias autorizadas para operar juegos online en el territorio bonaerense. Según se explicó, el mecanismo ya estaba previsto en la Ley 15.079, aprobada en 2018, pero ahora comenzará a implementarse específicamente para los juegos de resolución inmediata.

El impuesto del 2% al juego online alcanzará a los premios resultantes de apuestas sucesivas dentro los juegos que suele identificarse con las máquinas tragamonedas o slots digitales, los juegos donde se giran rodillos con símbolos para conseguir combinaciones ganadoras.

Las medidas contra la ludopatía

Bianco señaló que una parte de esos fondos permitirá sostener y profundizar las políticas que la Provincia viene implementando frente al crecimiento de la ludopatía y las apuestas online, especialmente entre adolescentes.

“Según nuestras estimaciones ingresarían entre 35.000 millones y 40.000 millones de pesos adicionales por mes”, señaló Bianco. Y destacó que la idea es continuar con la estrategia de campañas contra el juego online. “No sólo fuimos la primera provincia que identificamos la identificación biométrica para el juego online, sino que hicimos más de 800 denuncias a plataformas ilegales.

Y en paralelo, junto con Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), se reportó a más de 100 influencers que promocionaban sitios de apuestas ilegales.