Kicillof enviará casi 200 pliegos de jueces y funcionarios judiciales al Senado bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, enviará al Senado de la Provincia casi 200 nuevos pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial bonaerense, según anunció este jueves el ministro de Justicia, Juan Martín Mena.

El funcionario realizó el anuncio durante el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial bonaerense, que se llevó a cabo en la ciudad de Mercedes.

“Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”, afirmó Mena durante su discurso, al referirse al proceso de cobertura de cargos judiciales que lleva adelante la gestión provincial.

El anuncio se suma a las 412 vacantes que fueron cubiertas durante el año pasado. En ese sentido, el ministro destacó que aquella cifra no significó el cierre del proceso y aseguró que el Gobierno provincial continúa trabajando para avanzar con nuevas designaciones.

“No nos quedamos con el logro de las 412 vacantes que pudimos sanear con el gobernador y el Senado de la provincia de Buenos Aires el año pasado, sino que estamos permanentemente trabajando”, sostuvo Mena.

Qué pasará con las vacantes de la Suprema Corte

Durante el anuncio, Mena no hizo referencia específica a las cuatro vacantes que permanecen sin cubrir en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La situación de la Corte constituye uno de los puntos pendientes dentro del proceso de cobertura de cargos judiciales y ha sido objeto de reclamos desde distintos sectores vinculados al Poder Judicial.

Por ahora, el Gobierno bonaerense no precisó si los nuevos pliegos que serán enviados al Senado incluirán postulaciones para cubrir alguno de esos cuatro cargos.