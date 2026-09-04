Perros envenenados en Bolívar: Sergio Roldán denunció penalmente a la fiscal y a policías por presuntas irregularidades

El abogado olavarriense Sergio Roldán, defensor de Sergio Oscar Valtuille, uno de los imputados en la causa que investiga el envenenamiento de perros en Bolívar, presentó una denuncia penal contra la fiscal que lleva adelante la investigación, Julia María Sebastián, y contra efectivos policiales que participaron de los procedimientos realizados durante la instrucción.

La denuncia tramita bajo la IPP N° PP-01-03-001042-26/00 y tiene intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 24 Descentralizada de Azul.

La presentación se vincula con los cuestionamientos que Roldán ya había planteado públicamente en declaraciones a En Línea, cuando puso en duda la legalidad de determinadas medidas realizadas durante la investigación, particularmente aquellas relacionadas con el acceso al contenido de teléfonos celulares.

En aquella oportunidad, el defensor había señalado presuntas irregularidades en torno al modo en que se habría accedido a información contenida en dispositivos telefónicos y también había cuestionado el secuestro del teléfono perteneciente a la madre de Valtuille.

Ahora, esos cuestionamientos derivaron en una denuncia penal formal contra funcionarios judiciales y policiales.

Roldán sostiene que efectivos policiales habrían accedido o abierto teléfonos celulares sin contar con la correspondiente autorización judicial, una situación que considera irregular y que ahora deberá ser analizada en el marco de la nueva investigación penal.

La presentación de Roldán abre así una nueva instancia dentro del complejo expediente por los perros envenenados en Bolívar. Mientras la investigación original busca determinar las responsabilidades por la muerte de los animales y el presunto suministro de sustancias tóxicas, la denuncia del defensor apunta ahora al modo en que se desarrollaron determinadas medidas durante esa misma investigación.