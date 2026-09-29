Un hombre fue trasladado al Hospital tras un choque entre un auto y una moto

Un hombre de más de 60 años fue trasladado al Hospital Municipal de Olavarría este martes tras protagonizar una colisión entre un automóvil Citroën y una motocicleta Keller 110 en la prolongación de avenida Avellaneda, a unos 100 metros de la rotonda de la avenida Eva Perón (Ex Circunvalación), en dirección a Loma Negra.

El motociclista sufrió un golpe en la cabeza y fue asistido por una ambulancia del sistema público de salud para su evaluación.

Hasta el momento, no se informó la gravedad de las lesiones.

A raíz del siniestro, el tránsito hacia Loma Negra se encuentra desviado, mientras que la circulación en dirección a Olavarría permanece habilitada.