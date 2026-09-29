Tres conductores fueron infraccionados por circular por caminos vecinales tras las lluvias

Tres conductores fueron infraccionados este martes por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana luego de ser detectados circulando con sus camionetas por caminos vecinales después de las precipitaciones, una práctica prohibida por ordenanza y que puede provocar daños en las trazas rurales.

El procedimiento se realizó durante la mañana sobre la prolongación de la avenida Colón, a la altura del cruce con el camino vecinal 78-2-163, en inmediaciones de la Ruta Provincial 51.

Según se informó, la intervención se inició luego de que uno de los conductores quedara varado en el lugar. Ante esa situación, otros dos conductores se dirigieron hasta el sector en sus respectivas camionetas para brindarle asistencia. Las maniobras realizadas para acceder al lugar y posteriormente remolcar el vehículo provocaron severos daños sobre la traza vial.

A partir de lo ocurrido, inspectores municipales constataron la situación y labraron las correspondientes actas de infracción a los tres conductores involucrados.

Desde el Municipio recordaron la vigencia de la Ordenanza Municipal 3684/14, que prohíbe la circulación por los caminos vecinales durante y después de períodos de precipitaciones, con el objetivo de preservar las condiciones de transitabilidad.

La restricción busca evitar el deterioro de los caminos rurales, cuya afectación puede complicar la comunicación con localidades, establecimientos educativos y sectores productivos, además de dificultar el acceso ante situaciones de emergencia.

La situación se produce pocos días después de otro episodio relacionado con el estado de los caminos rurales que había generado repercusión en redes sociales.