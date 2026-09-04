Un joven fue trasladado al hospital tras un siniestro vial

Un joven de 24 años fue trasladado al hospital tras un siniestro vial en Rufino Fal y Lavalle

​Un siniestro vial se produjo en la mañana de este viernes en la intersección de las calles Rufino Fal y Lavalle, donde una moto Motomel de 125 centímetros cúbicos, conducida por un joven de 24 años, colisionó con una combi marca Mercedes Benz Iveco.

​A raíz del hecho, concurrió al lugar personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y una ambulancia del servicio de salud pública, que trasladó al conductor del rodado menor al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

​Según se informó, el joven sufrió diversos golpes y recibe atención médica en el centro de salud, sin que se haya precisado hasta el momento la gravedad de las lesiones.

​En el sector trabaja personal policial y el tránsito se encuentra reducido en ambas arterias.