Tarjetas de crédito: solo un tercio de los argentinos endeudados pagó el total de su último resumen

El endeudamiento de los hogares argentinos muestra un creciente peso de las tarjetas de crédito. De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Inteligencia Analítica, el 48,2% de los consultados señaló a las tarjetas como su principal deuda, mientras que el 52,1% afirmó que es la obligación a la que destina el mayor pago mensual.

El estudio fue realizado sobre un universo focalizado de 2.252 casos efectivos y también expuso dificultades para afrontar los compromisos financieros. El 62,1% de los encuestados mantiene actualmente algún pago atrasado, mientras que el 77,2% reconoció que durante los últimos seis meses tuvo que recurrir a una deuda nueva para cancelar otra anterior.

Los datos reflejan que el crédito dejó de estar destinado exclusivamente a financiar consumos y, para una parte de los hogares, comenzó a utilizarse también para afrontar gastos corrientes y obligaciones previamente contraídas.

Solo el 36% pagó el resumen completo

La modalidad elegida para afrontar los resúmenes de las tarjetas también evidencia las dificultades para cancelar las deudas.

Según el relevamiento, apenas el 36% de los consultados pagó el total de su último resumen. En tanto, el 27,6% abonó más que el pago mínimo, pero menos que el total, mientras que el 18,4% pagó solamente el mínimo y el 11,8% realizó un pago inferior a ese monto.

De esta manera, tres de cada diez encuestados no llegaron siquiera a cubrir el pago mínimo de su último resumen.

El pago parcial implica que queda un saldo pendiente que continúa generando intereses y puede incrementar el costo financiero de los consumos realizados con la tarjeta.

Endeudarse para pagar otra deuda

Otro de los datos relevantes del estudio aparece en la utilización de nuevas deudas para cancelar obligaciones anteriores.

El 77,2% de los consultados aseguró haber recurrido a una deuda nueva durante los últimos seis meses para pagar otra anterior. Dentro de ese grupo, el 63,2% afirmó haberlo hecho en más de una oportunidad, mientras que el 14% señaló que recurrió a esa estrategia una sola vez.

Solo el 21% del total manifestó no haber utilizado una nueva deuda para cancelar otra durante ese período.

La situación también presenta diferencias según la frecuencia con la que se recurre a este mecanismo. Entre quienes no utilizaron una nueva deuda para cancelar otra obligación, el 62,3% no registra pagos atrasados. En cambio, entre quienes recurrieron varias veces a esa estrategia, la proporción de personas sin atrasos cae al 25,7%.

El escenario que surge del relevamiento muestra así un circuito de endeudamiento en el que la insuficiencia de ingresos para afrontar los gastos habituales lleva a recurrir al crédito, acumular compromisos y, posteriormente, buscar nuevas formas de financiamiento para cumplir con las obligaciones anteriores.

El resultado es una mayor acumulación de deuda y una creciente exposición a la mora.