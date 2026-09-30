Barrio Lourdes: realizarán pavimento articulado e invertirán casi $495 millones

La Municipalidad de Olavarría llamó a Licitación Pública N° 27/2026 para ejecutar la primera etapa de la obra de construcción de pavimento articulado en el barrio Lourdes.

El proyecto tiene un presupuesto oficial de $494.531.904,37 y contempla la intervención de 4.369,33 metros cuadrados.

De acuerdo con la memoria descriptiva del proyecto, las calles a intervenir serán Merlo, Grimaldi y Fassina, consideradas arterias importantes de ingreso al barrio.

La obra prevé la colocación de adoquines tipo Holanda de 8 centímetros, de doble capa, sobre una capa de arena de asiento y una base de suelo cemento de 20 centímetros de espesor.

También se contempla la construcción y reparación de cordón cuneta en los sectores que lo requieran, además de la ejecución de vigas de contención para garantizar el confinamiento de los adoquines y definir el perfil y el escurrimiento hidráulico de las calles.

Según la documentación técnica, la intervención apunta a mejorar la circulación y el escurrimiento del agua de lluvia, evitando la formación de barro y la acumulación de agua sobre la calzada.

La contratación se realizará mediante el sistema de precios unitarios y unidad de medida, con un plazo estimado de ejecución de 120 días corridos.

El valor del pliego es de $425.403 y podrá adquirirse hasta el 14 de octubre de 2026 a las 13 horas. La apertura de sobres está prevista para el 16 de octubre a las 10 horas, en el Palacio San Martín.

Las propuestas deberán ser entregadas en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 horas del día de apertura. El aviso oficial establece que no se recibirán ofertas una vez iniciado el acto de apertura de sobres.