En una cárcel de Sierra Chica repararon sillones para el Hospital Cura y fabricaron bicicleteros para una escuela

Personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad 2 de Sierra Chica repararon y reacondicionaron sillones destinados a la sala de espera del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de Olavarría y fabricaron cuatro bicicleteros para la Escuela Secundaria N° 4 de Colonia Hinojo, en el marco de dos iniciativas de colaboración con instituciones de la comunidad.

Los trabajos se realizaron en distintos talleres del Polo Productivo Sierra Chica, dependiente de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario, y fueron coordinados a partir de gestiones realizadas con la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Olavarría.

En el taller de Tapicería de la Unidad 2, las personas privadas de la libertad reacondicionaron el mobiliario que será utilizado en la sala de espera del Hospital Cura. La tarea fue supervisada por el suboficial y tapicero de oficio Fabricio Alzamendi.

Por otra parte, en el taller de Herrería se fabricaron cuatro estructuras metálicas destinadas a la Escuela Secundaria N° 4 “Escuadrón de Ingenieros Blindado 1” de Colonia Hinojo. En este caso, los trabajos fueron realizados bajo la tutoría del suboficial Matías Velázquez.

Las actividades se instrumentaron formalmente mediante órdenes de trabajo, con el aval de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario y el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Desde el ámbito penitenciario se destacó que este tipo de iniciativas permite a las personas privadas de la libertad desarrollar capacidades laborales y adquirir experiencia en distintos oficios, al tiempo que los trabajos realizados responden a necesidades concretas de instituciones de la comunidad de Olavarría.