Preinscripción abierta en el Jardín Niño Feliz del CECO: cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

El Jardín Maternal y de Infantes Niño Feliz del Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) abrió la preinscripción para el ciclo lectivo 2027. El trámite se podrá realizar hasta este viernes 2 de octubre.

Las familias interesadas deben enviar la documentación y los datos requeridos por correo electrónico a [email protected], con el asunto “INSCRIPCIÓN 2027”.

El mensaje debe incluir:

Foto del DNI (frente y dorso) del niño o niña.

Nombres y teléfonos de los adultos responsables.

Número de afiliación en caso de ser afiliados al CECO.

Turno al que se desea concurrir.

En el Jardín de Infantes hay dos turnos disponibles: mañana de 8 a 12 horas y tarde de 13 a 17 horas. Por su parte, el Jardín Maternal ofrece tres opciones: mañana de 8 a 12 horas, tarde de 13 a 17 horas y vespertino de 16 a 20 horas.

La institución, ubicada en Rivadavia 2484, brinda atención en los niveles maternal e inicial desde 1983.