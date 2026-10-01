Coopelectric reconoció a trabajadores con 25 años de servicio, jubilados y empleados que finalizaron sus estudios

En el marco de su 98º aniversario, Coopelectric realizó un acto de reconocimiento a trabajadores que cumplieron 25 años de servicio, empleados que se jubilaron durante el último ejercicio y quienes finalizaron sus estudios.

La actividad contó con la presencia de integrantes del Consejo de Administración de Coopelectric, representantes de los sindicatos Luz y Fuerza de Olavarría, APJAE y SOSBA, empleados, jubilados y familiares.

Durante el acto también se homenajeó a los pioneros fundadores y a las distintas generaciones de trabajadores que contribuyeron a construir la historia de la cooperativa. En ese marco, desde la institución destacaron el valor del cooperativismo como modelo de gestión basado en la participación, la solidaridad y el compromiso colectivo.

En primer lugar, se recordó a Daniel Cassano y Gustavo Centineo, empleados fallecidos durante el último ejercicio. Sus familias recibieron placas recordatorias en homenaje a su trayectoria.

Luego se entregaron reconocimientos a los empleados que cumplieron 25 años de servicio: Leticia Lemos, del Servicio Eléctrico; Mariel Alejandra Liceaga, de Recaudaciones y Cobranzas; Natalia Lorena Aguirre, de Tesorería; y Horacio Germán Llorente, del sector Mediciones del Servicio Eléctrico.

También fueron distinguidos los trabajadores que se jubilaron durante el último ejercicio: Oscar Martiriano López, de la Gerencia de Coordinación Ejecutiva; Carlos Pethes, Oscar Eduardo Palacios y Pablo Manuel Zeballos, de Obras Sanitarias; Walter David Gandini, de Redes; Carlos Enrique Vázquez, de Subestaciones; Antonio Bernardo Bellingeri, del Depósito de Materiales; Jorge Stirnemann, Ricardo Adolfo Zaldúa y Graciela Analía Filippín, de Atención al Usuario; y Omar Humberto, de Redes.

Finalmente, se reconoció a Mario Andrés Leiza, Juan Gioia y Andrés Carricavuro por haber culminado sus estudios.

Desde Coopelectric señalaron que, en un contexto de desafíos para la institución, el reconocimiento busca poner en valor el trabajo de quienes forman parte de la cooperativa y contribuyen a la prestación de los servicios a los asociados.

