La FIO estudia la Ruta 88 para detectar puntos críticos y mejorar la seguridad vial

El trabajo es realizado por investigadores de la Licenciatura en Logística Integral, que depende del Departamento de Ingeniería Industrial de la FIO. Relevaron durante 14 horas el tránsito entre Otamendi y Arenas Verdes y analizan la siniestralidad del corredor.

Un equipo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN (FIO) continúa realizando aforos de tránsito y análisis de siniestralidad sobre la Ruta 88, con el objetivo de generar información que permita identificar sectores de riesgo y proponer intervenciones para mejorar la seguridad vial.

Durante 14 horas continuas, investigadores realizaron un nuevo conteo y clasificación de los vehículos que circulan por el tramo comprendido entre Otamendi y Arenas Verdes, como parte de una campaña de relevamiento que busca caracterizar la circulación sobre este corredor regional.

El trabajo es desarrollado por el Grupo de Investigación de Logística Urbana de la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén (UEUQ), cuya Licenciatura en Logística Integral depende académicamente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO-UNICEN).

El coordinador de la carrera, docente e investigador Dante Galván, explicó que la Ruta 88 constituye un corredor de integración regional con una intensa circulación vinculada tanto a actividades productivas como sociales. El trazado conecta a Necochea, Quequén, Lobería, General Alvarado, San Cayetano y localidades de Balcarce con Mar del Plata, uno de los principales destinos por motivos turísticos, educativos y de salud.

El relevamiento combina los datos de tránsito con el análisis de los siniestros registrados en los distintos tramos. La intención es detectar puntos críticos y avanzar posteriormente en propuestas de intervención sobre la infraestructura.

Uno de los conceptos sobre los que trabaja el equipo es el de “infraestructura indulgente”, entendida como aquella que contempla la posibilidad del error humano y busca reducir sus consecuencias.

“Ante el error humano, la trasgresión de una norma o el descuido la infraestructura no perdona, no tiene medidas de seguridad para que ese descuido o maniobra imprudente tenga menor grado lesivo porque la infraestructura está protegiendo a quien la usa”, explicó Galván.

El estudio se desarrolla en un contexto marcado por los reclamos de vecinos y familiares de víctimas de siniestros viales para avanzar con la construcción de la autovía. Entre los hechos recientes que movilizaron a la comunidad se encuentra la muerte de Ana “Anita” Peralta Rondanina, una joven de 15 años que falleció en julio tras un choque frontal sobre la Ruta 88 cuando regresaba a Necochea.

Tras ese hecho se realizó una movilización multitudinaria en agosto para reclamar por la transformación del corredor. El equipo universitario también mantuvo un encuentro con la madre de la adolescente, con quien intercambió información vinculada al proyecto.

En ese marco, y a partir de la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense Gabriel Katopodis a Necochea, desde la Unidad de Enseñanza de la UNICEN se presentó una nota para poner a disposición la capacidad técnica de sus unidades académicas para realizar estudios preliminares y aportar a la formulación del proyecto ejecutivo de la futura autovía.

Los resultados parciales del relevamiento serán presentados en el XII Congreso Internacional de Logística, Puertos y Comercio Exterior (LOGIPEX 2026), previsto para el 19 y 20 de noviembre. El encuentro buscará reunir a autoridades regionales para analizar los datos obtenidos, establecer líneas de acción y definir objetivos sobre el corredor.

El proyecto involucra a docentes, nodocentes, graduados y estudiantes de las cuatro carreras de la sede Quequén, además de investigadores del CONICET, municipios de la región y otros actores locales y regionales.

La iniciativa representa una aplicación concreta de la formación en Logística Integral que ofrece la FIO en Quequén, con un abordaje que excede la logística empresarial y portuaria para incorporar el análisis territorial, urbano y social de las redes de transporte.