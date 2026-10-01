Se realizó la segunda edición de los reconocimientos Olavarría Produce en el Teatro Municipal

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Este miércoles por la noche, en el Teatro Municipal de Olavarría, se llevó a cabo la entrega de la segunda edición de los reconocimientos «Olavarría Produce, Corazón Productivo de la Provincia de Buenos Aires», un evento organizado por el Municipio que busca destacar la trayectoria, innovación y aporte a la matriz productiva local de comerciantes, empresarios e instituciones del partido.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Maximiliano Wesner, fue consensuada con la Unión Industrial de Olavarría, el Consorcio de Propietarios de los Parques Industriales, la Sociedad Rural y la Cámara Empresaria. Esta ceremonia dio cierre a las actividades iniciadas el fin de semana, que incluyeron la Ronda de Negocios en el Salón Rivadavia con la participación de 150 empresas y la posterior exposición institucional y educativa.

Durante la gala se reconoció la labor de 18 empresarios y comerciantes locales, quienes recibieron una estatuilla, un certificado y productos de emprendedores incorporados al programa municipal Sello Olavarriense.

Entre los agasajados de la noche se encontraron representantes de Todo para el Tapicero, Transporte Don Joaquín, Almacén El Imparcial, Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría, Ferretería Galarza, Loma Negra, Super Bazar Centenario, Cooperativa Agropecuaria, Juan Carlos «Nuchi» Spinella, Alerta Soluciones Industriales, Hidrogrúas Romanelli, DC Soluciones, Casa Gales, Materiales Alsina, Restaurante Olavarría, Minimercado Lamadrid, Vita SRL y Agroganadera Méndez Hermanos.

Durante la ceremonia, el intendente Maximiliano Wesner expresó: «Gracias a cada una de las instituciones que lo hacen posible y que son parte de la política pública de nuestro entramado de la producción y del comercio. Gracias por permitirnos trabajar de manera conjunta en un año muy particular, pero que cuando me toca ponerle voz como intendente del partido en cada reunión y en cada encuentro digo que somos el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires».

En sus palabras, el jefe comunal destacó la diversidad del sector productivo local, señalando que «desde el emprendedor hasta la gran cementera que está transitando su centenario en este 2026, somos eso, somos diversos, somos dinámicos, con esfuerzo, con trabajo, con inversión, con formación y capacitación».

Asimismo, el intendente hizo mención a las instituciones centenarias y tradicionales de la ciudad: «Mencionaba recién el centenario de Loma Negra, pero no me quiero olvidar del cumpleaños número 98 de nuestra Cooperativa Eléctrica al servicio de la comunidad. Siempre decimos que somos ganaderos por excelencia, pero mineros también, y cómo ese conglomerado de pymes ha crecido al calor de la producción».

El acto contó con la presencia de la jefa de Gabinete, Mercedes Landivar; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; la senadora provincial Evelyn Díaz; el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Baldino; el subsecretario de Empresas e Inversiones, Agustín Machioli; la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta; el presidente del Consorcio del Parque Industrial, Ignacio Spinella; el presidente de la Unión Industrial, Jorge Sobarzo; el presidente de la Cámara Empresaria, Mario Antista; el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Ayçaguer; referentes de la educación técnica, entidades bancarias y representantes del sector empresarial y comercial.