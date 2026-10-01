Carlos Daniel «El Flaco» de Rosa (Q.E.P.D)
Falleció en Olavarría el día 30 de Septiembre de 2026 a los 70 años de edad. Su esposa Cora Lia Maradeo; sus hijas Mailen, Nadia y Abril De Rosa; su hijo político Mauricio Paris; su nieto Dante De Rosa Da Pena; sus hermanos Ana Maria y Juan Carlos Parini; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
Velatorio: España 2942, Departamento «B».
Responso: Capilla Ardiente.
Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
Día y hora: Jueves 1 de Octubre a las 11:30 horas.
Servicio adherido a Coopelectric.
Vecino de Microcentro, nacido en Olavarría, era jubilado comerciante.