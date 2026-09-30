Se realizará en La Plata la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible

Los días 1 y 2 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de La Plata la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, un encuentro convocado de manera conjunta por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y la Real Academia Española (RAE).

El evento se desarrollará bajo el lema «Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial» y cuenta con más de 1.200 personas inscriptas. El programa contempla actos institucionales, sesiones plenarias y más de 275 ponencias.

El acto de apertura estará encabezado por el presidente de la SCBA, Sergio Gabriel Torres; el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado; y el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño.

Sobre la realización del encuentro, Torres señaló que «es un hito para la Corte, pero no es el comienzo» y agregó que desde 2019, cuando el Tribunal adhirió a la Red Argentina de Lenguaje Claro, se transformó la temática en una política de Estado del Poder Judicial bonaerense. Además, manifestó que «las decisiones judiciales deben ser comprendidas por las personas a las que van dirigidas» y que «una justicia que habla y escribe en un lenguaje oscuro no es una justicia democrática».

Las actividades se distribuirán en cinco sedes: la Sala de Audiencias y Auditorio de la SCBA, el Colegio de la Abogacía de La Plata, el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y la Procuración General. Los debates girarán en torno a seis ejes temáticos: lenguaje de los poderes públicos; terminología, recursos lingüísticos y comunicación especializada; formación académica, profesional y ciudadana; inteligencia artificial y tecnología del lenguaje; accesibilidad cognitiva y lectura fácil; y diálogo iberoamericano sobre lenguaje claro.

El encuentro se transmitirá en vivo por el Canal SCBA. Las personas interesadas en obtener información o inscribirse pueden ingresar al sitio web lenguajeclaro.scba.gov.ar.