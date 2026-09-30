Docentes bonaerenses paran este jueves en reclamo de mayor seguridad en las escuelas

Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense realizarán una medida de fuerza de 24 horas este jueves 1 de octubre, en medio de distintos episodios de violencia contra trabajadores de la educación registrados en escuelas de la provincia.

El paro fue dispuesto por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por FEB, Suteba, Udocba y Amet, y alcanzará a las escuelas públicas bonaerenses.

Aunque los sindicatos también mantienen reclamos vinculados con la situación salarial y la convocatoria a negociaciones paritarias, la medida de este jueves tiene como eje central la preocupación por los hechos de violencia y agresiones sufridos por docentes y directivos dentro y en los alrededores de los establecimientos educativos.

La decisión se conoció luego de una serie de episodios registrados en distintas localidades bonaerenses. Este miércoles, en Trenque Lauquen, una docente fue agredida por el padre de un alumno.

A ese hecho se sumaron situaciones ocurridas en San Miguel, donde una maestra fue rociada con aerosol y agredida físicamente, y en Hurlingham, donde familiares golpearon a una directora y persiguieron a una docente.

También se registraron episodios de violencia en Ensenada, Almirante Brown, Florencio Varela y La Plata. En algunas de esas localidades, los trabajadores de la educación ya habían realizado medidas de fuerza ante situaciones similares.

Desde el FUDB plantearon así la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad en las escuelas y reclamar respuestas frente a la creciente conflictividad que afecta a docentes y equipos directivos.