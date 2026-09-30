Nueva reunión de la Mesa de Gestión de Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene

Días atrás se concretó un nuevo encuentro de la Mesa de Gestión de Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene, el espacio de diálogo y articulación encabezado por el Municipio e integrado por representantes del sector comercial y empresarial, junto con integrantes del ámbito legislativo y académico del Partido de Olavarría.

Se recuerda que se trata de un ámbito que fue implementado por la actual gestión comunal, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local a partir de la construcción de una agenda conjunta entre el sector público y privado, orientada a generar condiciones que acompañen el desarrollo de la actividad económica y productiva del Partido.

En la ocasión se contó con la participación del secretario de Desarrollo Económico y Productivo Bernardo Baldino, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Empresas e Inversiones, Agustín Macchioli. Estuvieron presentes, además el presidente de la Unión Industrial Jorge Sobarzo, quien concurrió junto a la directora Ejecutiva Yoseli Ayalef; el presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría Juan Ignacio Spinella; el presidente de la Cámara Empresaria de Olavarría Mario Antista; el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán, y el secretario de Extensión de la Facultad de Ingeniería Joaquín Domato.

Durante la reunión se avanzó en el análisis y planificación de las obras consideradas estratégicas y que comenzarán a ejecutarse próximamente, así como también en la definición de líneas de trabajo prioritarias para los distintos sectores productivos.

Entre los principales temas abordados se destacaron las obras de iluminación recientemente anunciadas, que permitirán mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad vial sobre los principales accesos a los Parques Industriales, donde también está proyectada la realización de trabajos en materia de nuevos ingresos e incorporación cartelería.

De esta manera, la Mesa continúa consolidándose como un ámbito de trabajo conjunto para definir prioridades y orientar los recursos hacia intervenciones que contribuyan al desarrollo productivo y a la mejora de la infraestructura vinculada a la actividad económica local.