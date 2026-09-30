El Municipio ejecuta una importante obra hidráulica sobre la prolongación norte de avenida La Rioja

El Municipio de Olavarría, con recursos y equipamiento propios, lleva adelante una importante obra de carácter hidráulico sobre la prolongación norte de la avenida La Rioja, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 226 y el cruce con el arroyo San Jacinto.

Se trata de un abordaje realizado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, que contempla la apertura de un canal de aproximadamente 2,5 kilómetros de extensión, que permitirá mejorar y aliviar la circulación de los excedentes hídricos en ese sector de la ciudad, favoreciendo el escurrimiento de las aguas y contribuyendo a mitigar el incremento de caudal en las zonas linderas.

De acuerdo con lo que se detalló, la intervención permitirá mitigar la circulación de aguas sectores próximos, tales como los barrios Carlos Pellegrini, Belén y Eucaliptus, como así también a distintos agrupamientos y establecimientos industriales ubicados en el área.

La ejecución de esta obra se enmarca en el conjunto de trabajos hidráulicos que el Municipio desarrolla de manera permanente en distintos puntos del Partido, con el objetivo de mejorar las condiciones de escurrimiento y fortalecer la infraestructura existente.

Asimismo, estas acciones forman parte del abordaje preventivo que se lleva adelante ante la posibilidad de períodos con mayores niveles de precipitaciones asociados al fenómeno de El Niño, priorizando la planificación y la ejecución anticipada de intervenciones que permitan reducir el impacto de eventuales excedentes hídricos.

En ese sentido, en los últimos días se desplegaron trabajos de similares características, por ejemplos, sobre los canales de avenida Eva Perón (Ex Circunvalación), en el tramo entre las avenidas Del Valle y Pueyrredón; y de avenida La Rioja, a la altura de Avenida Colón.