Diego Capusotto palpita la llegada de Tirria a Olavarría: «es un teatro de riesgo que me interesa incursionar»

Llega este domingo al Teatro municipal. Entrevista telefónica con el actor

En diálogo con Jorge Scotton para En Línea Noticias, el reconocido actor y humorista Diego Capusotto brindó detalles sobre la obra teatral «Tirria», comedia que protagoniza junto a Rafael Spregelburd y Andrea Politti. La función se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Olavarría.

Luego de cumplir un año en cartelera en Capital Federal y emprender una extensa gira nacional, el espectáculo desembarca por primera vez en la ciudad. La historia expone la decadencia de una familia patricia de la élite que apela a las más disparatadas estratagemas para disimular su quiebra frente a la sociedad.

Al describir la trama y su papel en el escenario, Capusotto explicó: «Es una comedia de una familia disfuncional, patricia, oligárquica, que se está cayendo a pedazos e intentan hacer creer que no. Ahí aparece el mayordomo, Hilario, que es el personaje que yo compongo, que hace de alguna manera lo imposible para sostener esa mentira. Es un personaje ambivalente porque parece servil y después no se sabe si lo es».

La propuesta, escrita por Lucas Nine y Nancy Giampaolo con la dirección de Carlos Branca, se nutre de diversos lenguajes teatrales y referencias cinematográficas. «Intervienen varios lenguajes desde el grotesco hasta el teatro del absurdo y el teatro del payaso para sostener una mentira. La obra está situada en una Argentina de la década del 50, con un lenguaje muy particular de época basado en las películas de esa década aquí en la Argentina, por lo que hay un homenaje a ese cine con un anclaje a la realidad».

Sobre la dinámica de la compañía y el trabajo con el elenco, el actor valoró la solidez del grupo: «Comparto la raíz de los autores y su posicionamiento frente a la historia de nuestro país. Además, estoy con un equipo de actores que son todos muy grosos; es como jugar al fútbol en un equipo con buenos jugadores: no va a salir mal. El sentido de tener un equipo sólido, bueno y talentoso hace que la obra haya salido adelante».

Asimismo, remarcó el crecimiento que tuvo la pieza con el rodaje en los escenarios: «No es la misma obra que hicimos hace un año. Ahora la obra tomó mucha más fuerza, encontró el desplazarse, el caminar, el decir; la historia está mucho más potente contada ahora que cuando la estrenamos».

En cuanto a su elección actoral y las características del montaje, Capusotto analizó la propuesta de cara al espectador: «Esta obra tiene la complejidad de la situación de esta familia y el tema de las apariencias, que te coloca en un lugar ridículo pero estando convencido de que eso es lo que hay que hacer. Es un teatro de riesgo que a mí me interesa más incursionar, donde no hay una identificación rápida ni se está hablando de los celulares; muchas veces la gente lo agradece».

Al reflexionar sobre el valor de las artes escénicas en el contexto actual, remarcó: «El teatro es un hecho vivo, hay un ritual y un mundo que se ancla en ese espacio. Como están los cuerpos, las voces y la cercanía, no hay escapatoria, no hay una pantallita; los cuerpos ponen distancia y por eso el teatro tiene riesgo».

Finalmente, sobre la respuesta del público en las salas del interior, concluyó: «Nos ha ido muy bien, sobre todo más en gira. En las giras realmente nos está yendo muy bien en términos de aceptación de lo que pasa ahí. En una época compleja en términos de gasto, la gente se acerca bastante al teatro, más de lo que nosotros creíamos».

Ficha técnica y datos de la obra

Obra: Tirria (Segunda temporada / nominada a 5 Premios ACE).

Tirria (Segunda temporada / nominada a 5 Premios ACE). Autores: Lucas Nine y Nancy Giampaolo.

Lucas Nine y Nancy Giampaolo. Dirección: Carlos Branca.

Carlos Branca. Elenco: Diego Capusotto, Rafael Spregelburd, Andrea Politti, Juano Arana, Daniel Berbedés, Galo Politti y Evelyn Herber.

Diego Capusotto, Rafael Spregelburd, Andrea Politti, Juano Arana, Daniel Berbedés, Galo Politti y Evelyn Herber. Producción: Damián Sequeira (Sequeira Producciones).

Damián Sequeira (Sequeira Producciones). Sinopsis: Una comedia satírica y grotesca sobre una aristocrática familia patricia de los años 40 y 50 venida a menos que recurre a insólitas engañañifas para ocultar su ruina económica frente a la alta sociedad, asistida por su ambiguo mayordomo Hilario.

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