Técnica 2: Se realiza una importante obra para recuperar los ductos originales y las clases están garantizadas

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 de Olavarría avanza con una nueva etapa de los trabajos destinados a resolver la situación en los baños del establecimiento, a partir de la decisión de recuperar los ductos originales y mantener el dictado de clases mientras se desarrolla la intervención.

La decisión fue tomada este lunes y apunta a “volver al origen”, recuperando el sistema de ductos que tenía originalmente la escuela. Los trabajos ya cuentan con una parte de la entubación realizada y se continúa con las tareas necesarias para completar la intervención.

De acuerdo con la información a la que accedió En Línea Noticias, los caños fueron adquiridos íntegramente por el Consejo Escolar, que también afronta la mano de obra necesaria para las tareas de relleno.

A su vez, la cooperadora de la institución realizó una gestión para conseguir una retroexcavadora, a partir de un vínculo con personal de Demoliciones 9 de Julio. La maquinaria fue aportada para acelerar los trabajos y representa una colaboración importante, teniendo en cuenta el costo que implica la utilización de este tipo de equipos.

De esta manera, el Consejo Escolar aporta los materiales y la mano de obra, mientras que la colaboración de la cooperadora permite contar con la maquinaria necesaria para avanzar con mayor rapidez.

Mientras se desarrolla esta intervención, la Técnica 2 mantiene el dictado normal de clases, por lo que los trabajos en los baños no implican una nueva suspensión de la actividad educativa.

La recuperación de los ductos originales constituye así el camino definido para avanzar hacia una solución de la problemática en los baños del establecimiento, con trabajos que continúan durante estos días.