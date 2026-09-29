Los Abuelos de la Nada se presentarán en Olavarría en el marco de los 20 años de En Línea Noticias

La mítica agrupación del rock nacional, Los Abuelos de la Nada, se presentará el próximo 21 de noviembre en el Complejo Norte de la ciudad de Olavarría. El espectáculo, que forma parte del esperado regreso de la banda a los escenarios, se enmarca en las celebraciones por los 20 años de En Línea Noticias y cuenta con la producción de Morella Producciones.

La propuesta trae de regreso a la escena musical a una de las formaciones pioneras que transformó el sonido de la música popular argentina. Con la conducción de Gato Azul Peralta —heredero del legado de su padre, Miguel Abuelo— y el talento del guitarrista Gringui Herrera en la formación, el grupo recorrerá las obras indispensables que marcaron a distintas generaciones, entre ellas Mil horas, Himno de mi corazón y Costumbres argentinas.

El recital constituirá un punto de encuentro para fanáticos históricos y para nuevas audiencias que descubren la vigencia de sus melodías. La puesta en escena desplegará un espectáculo de alta calidad técnica con sonido e iluminación de nivel internacional, diseñado para revivir emociones y celebrar la vigencia de un repertorio inolvidable.

Las entradas anticipadas ya están disponibles de manera online a través de la plataforma Articket (www.articket.com.ar). De forma presencial y en efectivo, los puntos de venta habilitados en la región son Tecnópolis Olavarría (San Martín 2821), Disquería Liverpool en Azul (Moreno 626) y PC Cell en Bolívar (Calle Olavarría 112). La fecha es apta para todo público y cuenta con beneficios de financiación para clientes de Banco Provincia.