Sandra Mihanovich se presentó en Olavarría y celebró los 40 años de Soy lo que soy

Imágenes En Linea Noticias / Mauricio Latorre

La cantante, música y actriz Sandra Mihanovich protagonizó una velada en la sala mayor del Teatro Municipal de Olavarría, que se vio colmada por un público fiel y entusiasta. Durante dos horas, la artista celebró el encuentro en el marco de la gira por sus 50 años con la música y los 40 años de Soy lo que soy, uno de los discos más emblemáticos de su carrera.

Acompañada por una banda sólida, Mihanovich recorrió temas de su trabajo Soy lo que soy 4.0, junto a clásicos de su repertorio. Se interpretaron obras de Eladia Blázquez, como “Honrar la vida” y “Prohibido prohibir”, y canciones de Marilina Ross.

Uno de los momentos de la noche llegó con el bolero “Una mujer”, del compositor Paul Misraki. Antes de interpretarlo, la artista compartió una anécdota de su infancia vinculada a la letra de la canción y a cómo cambian los tiempos y las sensibilidades.

El público acompañó coreando las canciones más conocidas. Mihanovich agradeció la convocatoria y la calidez de los asistentes.

Otro pasaje del concierto fue la interpretación de “Solo vos”, tema que formó parte de la película Adiós, Roberto (1985), protagonizada por Víctor Laplace y Carlos Calvo, bajo la dirección de Enrique Dawi.

La presentación incluyó títulos como “Como el juez a la verdad”, “Me contaron que bajo el asfalto”, “Puerto Pollensa”, “María María” y “Sola en mí”, esta última perteneciente a Drácula, el musical, de Ángel Mahler y Pepe Cibrián Campoy. También sonó “Es la vida que me alcanza”.